Paulatinamente se restablece la energía en zonas afectadas por daños en subestación de Chinú

Ya no son solo las distribuidoras de energía como Air-e y Afinia las que presentan fallas que derivan en malestares para los usuarios, Transelca e Intercolombia, que son generadoras de energía asociadas al grupo ISA, estarían detrás de la falla registrada al interior de la subestación de Chinú, Córdoba, que afectó a cuatro departamentos del Caribe colombiano con fallas que dejaron sin luz por casi siete horas a unos 80 municipios.

El daño, que habría originado el apagón desde las 11:00 de la noche del jueves 12 de mayo, solo pudo ser superado parcialmente hacia las 5:30 de la mañana de este viernes cuando empezó a ser restablecido el servicio de manera paulatina.

Publicidad

Sin embargo, lo que indican desde Transelca es que “continúan adelantando maniobras que permitan recuperar todos los equipos afectados”, pues la emergencia no está superada al 100%, dado que sigue sin ser habilitada la capacidad total de la subestación, a la par que trabajan para identificar las zonas que siguen afectadas, pues admiten no tener claridad sobre cuáles son los puntos que ya tienen normalizado el servicio y cuáles no.

Lo que dicen es que esto depende de la información que les suministren desde el Centro Nacional de Despacho de XM y del operador Afinia, quienes a su vez responden que la emergencia es responsabilidad de Transelca. Los que hablan con molestia son los usuarios afectados por este suceso, quienes pasaron la noche entre abanicos de mano y mosquitos

"Desde las 11:00de la noche se fue el fluido eléctrico en todo el municipio de San Marcos, Sucre, situación que impidió que los niños pudieran conciliar el sueño y hubo que utilizar cartones y abanicos manuales para minimizar el calor. La población no obtuvo información de la falta de energía y hasta las 6:30 de la mañana se restableció el servicio de energía", afirmó Luz Marina Diazgranados, usuaria.

Por el momento sigue siendo objeto de investigaciones las causas de daño que podrían costarle a Transelca una nueva sanción por parte de Superservicios ante este segundo episodio de apagón masivo que registra en menos de dos años.

Publicidad

Escuche el podcast de La Caja de los Comics: