Peligrosa banda utilizaba brujería, velas, plumas y rezos para evitar ser capturados en Barranquilla

“Si ojos tienen, que no me vean. Si manos tienen, que no me agarren. Si pies tienen, que no me alcancen. No permitas que me sorprendan por la espalda”.

Con rezos como estos, 13 presuntos integrantes de la banda delictiva 'Los Costeños' rogaban por protección para no ser detectados por las autoridades.

Según las investigaciones, en los rituales de santería utilizaban velas, muñecos con plumas y rezos en una vivienda de Barranquilla.

No obstante, tras una ardua investigación y pese a toda la supuesta protección, la Policía finalmente logró sus capturas.

Utilizaban la oración del santo juez para evitar que la Policía detectara elementos probatorios como armas, municiones o estupefacientes y aseguran que ellos van a tener la protección, que no se hacen visibles reseñó el General Luis Hernández, nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Entre los capturados están alias ‘Juliancito’, quien figuraba en el cartel de los más buscados, y el ‘Mello paisa’, señalado cabecilla de sicarios de ‘Los Costeños’.

A estos hombres detenidos se les responsabiliza por cinco homicidios y por el atentado a la vivienda del alcalde del municipio de Malambo, registrado el pasado 26 de junio, además de extorsiones a comerciantes y tenderos.

Para este golpe, fueron necesarios 11 meses de investigación y 11 diligencias de allanamiento y registro en Barranquilla, Soledad, Malambo y Ponedera en el departamento del Atlántico.

