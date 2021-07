Por convocar a clases virtuales, docentes de la UA denuncian amenazas de muerte

En la Universidad del Atlántico, el Consejo Académico, después de dos meses de paro, ordenó retomar las clases virtuales desde el 6 de julio pidiendo a los maestros que fueran flexibles con la entrega de los trabajos y la toma de asistencia de los alumnos. Sin embargo, estos últimos decidieron en asamblea estudiantil continuar en el cese de actividades académicas.

Los maestros fueron sometidos a una encrucijada y al intentar cumplir con sus obligaciones contractuales, empezaron a ser víctimas de amenazas contra su vida. Tal es el caso de una docente de la facultad de educación quien después de convocar a clases, recibió mensajes amenazantes a su teléfono.

La profesora que pidió no revelar su identidad por seguridad esto nos contó.

“En la mañana les mandé un enlace como lo solicitó el Consejo Académico y al rato me llegó un mensaje al donde me colocaron: “Pinche perra de mierda, si no tienen permitido pasar lista, dejar tareas, mucho menos dar clase, porque lo haces. Síguele así, y te va a cargar la verga. Primer aviso” (SIC)”.

La docente afirma que es la primera vez en todos sus años de servicio que es amenazada e indicó que no esperaba esa reacción de los estudiantes debido a que siempre ha sido flexible con ellos y prestos a ayudarlos en toda la parte academia, pero también ante otras dificultades.

El caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía, entre tanto la Universidad del Atlántico trasladó la denuncia a la Defensoría del Pueblo.

Las amenazas fueron rechazadas por los profesores de la Licenciatura de Matemáticas de la Universidad del Atlántico y por el Grupo de Investigación Mujer, Género y Cultura de la institución Hacemos un llamado a las directivas institucionales, académicas y sindicales para que se pronuncien de manera oportuna y concisa frente a estos lamentables.