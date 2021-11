Sin internet más de 104 colegios públicos de Santa Marta

Los padres de familias y rectores de colegios públicos de Santa Marta denuncian que desde la Alcaldía Distrital no se previó la finalización del contrato con Empresa de Recursos Tecnológicos SA ESP-ERT y hoy los planteles educativos no cuenta con el acceso a internet para desarrollar sus clases.

“Primero, las supuestas redes de wifi no funcionaron y ahora se suspenden el servicio de internet. Lo grave de la situación es que se inició la presencialidad y muchos estudiantes continúan en la virtualidad, por lo que los profesores necesitan de internet para impartir sus clases”, aseguró el presidente del sindicato y rector del colegio Ondas del Caribe , Ludwing Caicedo.

BLU Radio trató de conocer la posición de la secretaria de Educación, Verónica Meléndez, pero no fue posible. Por su parte Auditel, la empresa operadora subcontratante de este servicio en el Distrito, se refirió a la situación.

“Hasta donde tengo entendido el contrato finalizó y se está en un proceso de renovación o adición para continuar, pero no se ha finiquitado lo contractual. Hasta el momento no hay contrato y esa es la razón por la que no hay internet en los colegios”, aseguró el representante de Auditel, José Ramos.

En medio del hermetismo por parte de la Alcaldía de Santa Marta se espera que pronto se le dé solución a este impase que afecta el proceso educativo, de por lo menos, 98.000 estudiantes de la zona rural y urbana de la capital del Magdalena.

