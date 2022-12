Sobre estereotipos y caricaturas: editorial de Ley del Montes

El ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, acaba de enviar una dura carta al influyente diario estadounidense The New York Times en la que expresa su inconformidad y malestar por la forma cómo la serie Narcos, transmitida por el canal Netflix, se ocupa de la capital antioqueña en los tiempos de Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín.

Considera Fajardo que la serie de televisión distorsiona la realidad tanto de Medellín como de Colombia, al tratar de un modo facilista una problemática muy compleja, que merece -según él- un mejor tratamiento.

Dice Fajardo que lo que muestra la serie Narcos es la caricaturización del fenómeno del narcotráfico y que ello afecta no sólo la imagen de la capital antioqueña, sino que desconoce los grandes esfuerzos que se han hecho para reducir los índices de criminalidad y para combatir a las organizaciones narcotraficantes.

Para Fajardo, Narcos atenta contra la imagen de Medellín, pues sólo se centra en destacar el comportamiento criminal de quienes pertenecían a las organizaciones narcotraficantes y no de quienes desde la legalidad se dedicaron a combatirlos.

Tiene toda la razón el ex alcalde de Medellín al quejarse sobre el tratamiento que le dan desde los Estados Unidos a su ciudad. El facilismo con que los guionistas de la televisión -foráneos y nacionales- se ocupan de fenómenos muy complejos, como el del narcotráfico, contribuye a crear estereotipos sociales que, como en el caso de Medellín, terminaron "traquetizando" a una ciudad pujante, de gente trabajadora y con un enorme potencial industrial y empresarial.

Guardadas las proporciones, obviamente, la Región Caribe también ha sido víctima de la distorsión de la realidad que muestra la televisión. De acuerdo a esta caricaturización, los hombres y mujeres del Caribe solo podemos ser flojos, chismosos, bulliciosos, mujeriegos y "mamadores de ron". Es así como nos ven y como nos muestran desde la fría capital de la República.

De nada han valido tantos logros obtenidos por escritores, científicos, artistas y deportistas, entre otros, para que desde Bogotá y buena parte del país, nos vean con otros ojos. Al parecer, es muy poco lo que podríamos hacer para cambiar ese aburridor, injusto y detestable estereotipo con el que nos han arropado desde los páramos.

Ojalá entiendan los guionistas de la televisión que los habitantes de la Región Caribe somos mucho más que parranda, ron y "mujé". Ya está bueno de tanta caricatura barata y vulgar.