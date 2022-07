Una mujer y dos hombres, los sospechosos por atentado en batallón militar de Barranquilla

Un fuerte tiroteo irrumpió la tranquilidad de la zona residencial en la que está ubicado el batallón de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla, donde una mujer joven y rubia, acompañada por dos hombres de contextura alta y gruesa ingresaron tras burlar los protocolos de seguridad para abrir fuego contra los uniformados que estaban en guardia hacia las 9:00 de la noche de este martes.

Por el hecho resultó lesionado un soldado, quien presenta una herida en la pantorrilla izquierda y fue trasladado a la Clínica de la Costa, donde está recibiendo atención médica.

"Yo estaba ahí trabajando y de repente 'bom bom bom' y alguien respondía 'pa, pa' y yo me asomé, pero los periodistas me regañaron. Me dijeron que no fuera a buscar nada para allá", cuenta una vigilante que estaba trabajando en la zona.

Pese a que de inmediato salieron hacia el sitio del tiroteo un alto número de militares, estas tres personas lograron escabullirse y ocultarse de la vista de los demás guardias, quienes priorizaron auxiliar a su compañero herido, a la par que desplegaban un cierre de calles en la zona circundante.

De inmediato se activó el apoyo de la Policía Metropolitana, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, quienes a bordo de un helicóptero empezaron a buscar a los responsables del ataque, mientras que era cerrada la vía 40, una arteria vial por la que podían huir los atacantes.

Incluso, fueron empleadas cámaras térmicas para detectar desde el aire dónde podían encontrarse los atacantes. No obstante, hasta el momento no han podido ser encontradas estas tres personas.

