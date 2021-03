Usuario de EPS Ambuq con cáncer de tráquea se encadenó en Alcaldía de Polonuevo

Rafael Martes tiene 61años y padece de cáncer de tráquea con metástasis en el pulmón. Tras un mes de espera sin recibir atención especializada, se encadenó en las instalaciones de la Alcaldía de Polonuevo, municipio donde reside, para llamar la atención de las autoridades municipales.

El paciente es usuario de la EPS Barrios Unidos de Quibdó y asegura que, por los constantes problemas jurídicos que enfrenta la entidad prestadora de salud, no ha podido recibir la atención que requiere de manera urgente.

"Resulta que no me están atendiendo, yo soy paciente de alto costo, soy paciente de Barrios Unidos, la cual está intervenida y resulta que entregan las ordenes, pero no tienen contrato de hospitalización con ninguna clínica de Barranquilla ", puntualizó en medio del esfuerzo y notable afectación que le genera pronunciar palabra.

Además de la atención especializada en salud, indicó que necesita se haga efectiva la orden para recibir el alimento Ensure, que requiere para su alimentación, ya que solo puede consumir liquido. El usuario también espera la atención del caso por parte de las autoridades en salud, pues considera que con la EPS no logrará una respuesta oportuna.

El usuario permaneció encadenado durante varias horas, sin embargo, por dificultades de salud, y sin ser atendido por la autoridad municipal, debió regresar a su casa.