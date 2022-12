Video: Fuertes protestas en U. del Atlántico por acreditación de licenciaturas

A las afueras de la Universidad del Atlántico han explotado al menos cuatro papas bomba y varios estudiantes han resultado heridos tras las protestas registradas este viernes por parte de estudiantes de licenciaturas quienes exigen la acreditación de sus programas.

Un encapuchado que habló con BLU Radio, manifestó que se encuentran protestando porque en las próximas convocatorias, las personas que vayan hacer el examen no podrán inscribirse a las licenciaturas porque no cuentan con la acreditación y además fueron cerradas, "ya no habrá más licenciatura, solo quedara la de química".

Alrededor de 2 mil estudiantes quedaron dentro de los bloques d y h y en la plazoleta, quienes en su mayoría, tal como lo indicó el encapuchado, son de primer semestre.

