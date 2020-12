Video: policía respondió con sarta de vulgaridades e insultos a reclamo de ciudadana en Barranquilla

Vulgaridades e insultos a todo pulmón fue lo que recibió Verónica Acosta por parte de un policía del CAI ubicado en el barrio Las Flores, en Barranquilla , cuando se acercó a reclamar por el tratamiento que había recibido un sobrino suyo que, según el testimonio de la mujer, fue retenido sin motivo por los uniformados.

En video quedaron grabadas las palabras soeces contra Verónica y su familia que son pronunciadas por el policía mientras sus compañeros observan sin intervenir.

La situación se presentó en la madrugada de este lunes y, de acuerdo con la afectada, de 37 años, ocurrió luego de que retuvieran a su sobrino cuando regresaba de una fiesta y le quitaran 100 dólares que le había enviado su mamá.

En el interior de la @PoliciaColombia si es que hay mucho hijueputa bandido.



Se nos olvidó que venimos de familias campesinas, humildes y trabajadoras, algún día tendrán que colgar ese pedazo de uniforme y volverán a la realidad. pic.twitter.com/BOaCmVnjPg — 🇨🇴SARGENTO(RA)EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴 (@SARGENTOCHALA) December 15, 2020

La mujer asegura que cuando llegó al CAI para escuchar la versión de los policías fue recibida con insultos de muy grueso calibre, por lo que no le quedó más remedio que marcharse.

Publicidad

Yo les dije que iba a buscar a un primo que trabaja en la Fiscalía porque eso era un abuso, y es cuando él me empieza a gritar y a decirme todo eso que se ve en el video. comentó Acosta, quien afirmó que este martes entablará la denuncia ante el ente investigador.

Ahí se puede ver la reacción que tiene este policía ante una mujer, ante un civil, cuando él debe resguardarlo y protegerlo a uno. agregó Acosta, quien aseguró que también resultó maltratada en un brazo.

"Me dijo que me iba a dar una patada, y yo le respondí que me la diera porque yo no podía hacer nada, ya que soy una mujer y él es más grande que yo", contó la afectada.

La Policía Metropolitana no ha emitido un pronunciamiento sobre el comportamiento del personal de la institución.