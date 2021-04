Vigilante de clínica en Barranquilla amenazó con un arma a paramédico que llevó a un paciente COVID

La crisis por la ocupación hospitalaria con pacientes de COVID-19 en Barranquilla cada vez es peor, al punto que pacientes denuncian que no encuentran atención en urgencias e, incluso, les toca batallar con los vigilantes para que les permitan el ingreso.

El caso se registró la madrugada de este lunes en la IPS Bienestar, ubicada en la carrera 49c con la calle 86 esquina. Un paramédico denunció que el vigilante de la IPS en la que reciben afiliados a la Nueva EPS se opuso, sin consultar con un médico, al ingreso de un enfermo de COVID-19 que necesitaba oxígeno urgente.

El paramédico Jader Poter denunció que en medio de la discusión el vigilante lo amenazó con el revólver de dotación. El fuerte enfrentamiento terminó, incluso, siendo atendido por la Policía.

“Llegué con un paciente y el vigilante inmediatamente dijo que nos lo lleváramos porque no lo podían recibir. Que no había punto de oxígeno, que esa era la orden que tenía. El señor ya estaba bastante desaturado, ya no podíamos movernos porque requería de una sala de reanimación urgente. El vigilante, de una forma agresiva, decide sacar su arma de fuego, un revolver calibre 38, para amedrentarme”, narró el paramédico.

El grave incidente que quedó grabado en un video se registró después de que el paciente ya había sido ingresado a la IPS.

En Barranquilla son varias las clínicas que manifiestan estar al máximo de su ocupación. La Clínica Porto Azul reportó estar al máximo de su capacidad de urgencias respiratorias en las últimas horas.

En estos momentos, la capital del Atlántico tiene una ocupación de las UCI del 88% mientras que en los municipios es del 90%.