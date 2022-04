"Yo no tengo capacidad de hacerlo, fue una obra de Dios": pescador que nadó 14 horas en altamar

Ovidio Lesmes, un pescador de 54 años que fue rescatado en las playas de Punta Aguja tras nadar 14 horas en altamar, luego de que su bote naufragara debido a una enorme ola, aseguró que lo que hizo "fue una obra de Dios".

"Es volver a nacer, porque es que 14 horas nadando y salir 10 millas aproximadamente (unos 16 kilómetros) y después me devolví nadando, eso es una hazaña que yo, como ser humano, no tengo la capacidad de hacerlo, eso fue una obra de Dios", afirmó el pescador a Noticias Caracol .

Ovidio pasó más de 14 horas en el agua aferrado a un tanque con gasolina, cuyo olor habría ahuyentado a los animales.

"Uno dice que uno domina la mente y a veces es verdad, porque yo me resigné y decía si no me deshidrato, yo llego", contó este pescador, que permaneció 44 horas sin comer ni beber agua dulce.

"Entré donde habían un poco de botellas, bastantes botellas vacías y empiezo a rebuscar hasta encontrar un dedito de agua dulce como en casi 100 botellas, con eso me mojaba los labios pasé toda la noche", contó Ovidio, quien dijo que evitó tomar agua de mar y fue rescatado por un amigo pescador y la Armada en Santa Marta tras escalar algunos acantilados.

"Cómo me subí yo a ese acantilado. Eso es un poco de puntas, fue increíble que yo pudiera llegar y abrazar una piedra", continuó el pescador que, pese a lo sucedido, aseguró que no dejará de pescar porque "eso es un hobbie, a uno le gusta y eso es lo de uno".

