Atentado en el que murió la mamá del alcalde de La Vega iría dirigido en contra del mandatario

Con tristeza se sienten los habitantes del municipio de La Vega, Cundinamarca, tras conocerse la muerte de la madre del alcalde Eduard Ricardo Matiz, que fue asesinada en horas de la madrugada de este domingo, 27 de noviembre.

Según la versión oficial de las autoridades, la mujer se desplazó en el vehículo de su hijo en compañía de su esposo cuando fueron interceptados y atacados a bala por sicarios. La mujer no pudo superar las heridas que le causó el suceso y murió minutos después.

La primera hipótesis que manejan las autoridades locales, es que el ataque iba dirigido en contra del alcalde Eduard Ricardo Matiz y confundieron los hechos al atacar directamente el vehículo, suponiendo que el funcionario se encontraba en ese momento movilizándose.

Las autoridades informaron que dos sujetos en una motocicleta siguieron el vehículo del funcionario y cuando pudieron lo interceptaron para atacarlo a bala; sin embargo, no se percataron que él no se encontraba a bordo.

La Secretaría de Gobierno de Cundinamarca rechazó contunda mente los hechos presentados en este municipio en contra del alcalde. Después de un consejo de seguridad aseguran que reforzarán la seguridad del funcionario, que según ellos, a la fecha no tenía amenazas que pudieran atentar contra su vida. La policía ofrece una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los responsables.

A su vez, el gobernador Nicolás García pidió a las autoridades que encuentren lo más pronto posible a los responsables de la muerte de la madre del funcionario: "Fiscalía deben identificar y capturar de inmediato a los culpables".

Las autoridades también indicaron que se adelantan patrullajes en todo el municipio para dar con el paradero y capturar a los autores del crimen que conmocionó al departamento de Cundinamarca.

Por el momento, el hecho está en manos de las autoridades competentes que esperan esclarecer lo sucedido lo más pronto posible.

