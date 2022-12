A caleño le llegó fotomulta de Medellín sin haber estado en esa ciudad

El caso sucedió con el presidente de la junta de acción comunal del barrio Ciudad Jardín, Diego Barreto, quien manifestó que le llegaron dos fotomultas de Medellín por exceso de velocidad, cruce de semáforo en rojo y pico y placa.

Aseguró el hombre, que la infracción estaba dirigida a él con nombres, apellidos, cédula y dirección de residencia, sin embargo, le surgió la inquietud porque dice él que en los últimos años no ha estado en la capital de Antioquia a bordo de su vehículo.

El líder comunal hizo las averiguaciones y corroboró que se trataría de una nueva modalidad de engaño por parte de bandas delincuenciales que estarían robando los datos personales para luego enviar las fotomultas y posteriormente pedir la consignación del dinero a cuentas bancarias o para pedir que se pongan en contacto con ciertas personas.

“El correo del gobierno termina en .gov.co y este no termina así, lo más casual es que yo tengo un correo corporativo y uno personal y me llegaron a los dos correos, entonces cuando yo vi que era de Medellín pensé que cuando yo voy alá, mi hermano es el que me transporta y nunca he llevado el carro”, señaló Barreto.

El hombre pidió a las autoridades mayores controles en el manejo de la información porque habría otras modalidades de estafa a través del uso de datos personales.

