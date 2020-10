¡Acción! Inició rodaje de 'Amparo Arrebato', la historia de la mujer más salsera del Valle

View this post on Instagram

El día de hoy fue el primer claquetazo de la serie colombiana #AmparoArrebato, la cual nos contara la vida de Amparo Arrebato, una bailarina caleña, conocida por sus por su manera fuerte y furiosa de bailar capaz de despertar sentimientos. Nos llena de orgullo que Jamundí haya sido escogido como locación para el rodaje de esta importan serie. "Amparo Arrebato le llaman, la negra más popular" 🎵 💃🎺 @oscarborda @marthaisabelii @lucho_velasco @containerfilms @telepacifico @julioecheverry @amparoarrebatooficial