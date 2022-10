Alcalde de Cali dice que su desaprobación es por campaña de desprestigio en su contra

La última encuesta del mes de octubre de Invamer, que mide la gestión de los mandatarios locales y departamentales, dejó mal parado al gobernante de Cali ya que su desaprobación llegó al 75 % y su aprobación quedó en 21%, cifras comparables a las del mes de agosto cuando el alcalde de la capital del Valle obtuvo un 61 % y 33 %; respectivamente.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, asegura que esto se debe a que se montó una estrategia pérfida y calculada para generar daño reputacional a su Gobierno y que es casi imposible, después de la andanada mediática, lograr la reparación.

"Estamos en un tiempo donde la política no es de buena calidad porque esta se tiene que construir desde la estructura de los estigmas, la satanización y la posverdad. Yo no me avergüenzo de las diversas tareas adelantadas, de haber sido el gobernante durante una difícil pandemia y de haber evitado que la ciudad hubiera entrado una guerra fratricida, y ahora la tarea es continuar adelantando programas y proyectos que revindican la vida", señaló Ospina Gómez.

Algunos contradictores de Ospina, como el exsenador del Centro Democrático, Gabriel Velasco, le piden que reconozca la falta de autoridad, la inseguridad y los problemas que padece Cali por su falta de gestión.

"Yo creo que el alcalde de Cali nunca ha gobernado. La inseguridad en la ciudad está absolutamente desbordada. Los carriles exclusivos del MIO son utilizados como parqueadero en las noches. Vemos basuras por toda la ciudad y realmente Cali está al garete. Esto se puede llamar mejor, un desgobierno", aseguró el excongresista vallecaucano.

Ante esta situación que tiene el ojo del huracán al alcalde Ospina, el mandatario solicitó a través de su cuenta de Twitter que llegue a Cali la comisión de ética del Partido Verde que, según él, fue convocada por quienes lo creen un delincuente.

