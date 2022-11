Canino que causó muerte a una mujer de 89 años en Cali no será sacrificado

Cumplidos los tres meses de observación de Rocco, el perro que fue involucrado con la muerte de una mujer de 89 años el pasado 16 de febrero, las autoridades de salud de Cali determinaron que el canino no será sacrificado. (Vea también: Medicina Legal confirmó que mujer de 89 años si murió por mordedura de pitbull).

La decisión fue tomada según, Alexander Durán, secretario de Salud de Cali, ya que en este tiempo Rocco no mostró comportamientos agresivos y tampoco se evidenció que representara algún riesgo para la salud de los humanos.

“No se sacrifica al animal porque no cumple con dos criterios. Uno, no tiene una enfermedad peligrosa para el ser humana y, dos, su comportamiento no permite denotar que es agresivo”, señaló Durán.

Sin embargo, sobre sobre el fatídico hecho, hay dos violaciones al Código de Policía que serán notificadas a los responsables del animal para que se acojan a las sanciones correspondientes, las cuales están entre los ocho y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes.

“Una tiene que ver con el tema de un adolescente a cargo de un animal de raza potencialmente peligrosa y, dos, a nuestro parecer, el animal no tenía las condiciones para su manejo en vía pública y dentro de una vivienda”, explicó el secretario.

Entre tanto Rocco, que en su momento fue defendido por los animalistas, mantendrá bajo custodia porque “está inmerso en una investigación judicial”. En ese sentido, fue entregado a la Fundación Paz Animal de manera transitoria, mientras la Secretaría de Salud construye el centro de protección animal del Municipio.