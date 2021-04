Cárcel para agente de tránsito que pidió $160.000 para no multar a infractor en Buenaventura

Un juez penal con control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y envió a la cárcel a Víctor Manuel Mondragón Banguera, agente de Tránsito y Transporte de Buenaventura, por su presunta responsabilidad en el delito de concusión.

El agente de tránsito fue señalado por la Fiscalía de ser responsable de exigir 160.000 pesos a un ciudadano en el puerto para no imponer un comparendo.

El hecho sucedió a pesar de que la víctima no habría infringido ninguna norma. Ante la acusación, el agente de tránsito, no aceptó los cargos, no obstante, el juez decidió enviarlo a la cárcel.

#Video: Por presuntamente recibir un soborno a cambio de no sancionar a un conductor, fue capturado un agente de tránsito en Buenaventura. Durante el procedimiento, en su poder fue hallado el dinero. Autoridades anunciaron su retiro del cargo.#MananasBLU pic.twitter.com/4c5Z0U8cSa — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 13, 2021

El pasado 11 de abril, el servidor fue capturado en flagrancia por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades del Gaula de la Armada Nacional.