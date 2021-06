Comisión de la verdad reconoció los impactos y afectaciones del secuestro en el Valle del Cauca

Amargos recuerdos del cautiverio, de maltratos físicos y psicológicos, acompañado del trauma y la sensación de estar en peligro todo el tiempo, son parte del día a día de las víctimas del secuestro y con lo que también deben lidiar sus familiares.

Los testimonios:

“Dar testimonio del dolor y de las pérdidas que hemos sufrido. Es la única manera de lograr que estas verdades sean reconocidas y va a ser la única forma de garantizar la no repetición de esta barbarie”, dijo Marcela Betancourt Morales, sobreviviente del secuestro en el Kilómetro 18.

“En libertad sigo luchando y progreso en mi actividad profesional. Por sentirme útil y productivo y demostrarme que el secuestro no me derrotó, antes me dio valor para saber que la vida es una lucha y el perdón hace parte de ella”, manifestó el mayor (r) Guillermo Solórzano, víctima de secuestro por la antigua guerrilla de las FARC-EP.

“Durante esos primeros días de recorrido en el secuestro me encontré de frente con la realidad de nuestro país y me di cuenta de que yo estaba totalmente desentendida de la realidad de Colombia”, indicó Isabella Vernaza, víctima de secuestro masivo en la iglesia La María, cometido por el ELN.

Son solo algunas de las miles de historias dolorosas, que ha vivido el departamento del Valle del Cauca.

La Comisión de la Verdad, explicó que el secuestro convirtió a las personas en objetos de transacción y obligó a las familias a negociar su libertad y sus vidas.

“No fue un error, cómo se ha dicho en varias ocasiones, no, porque fue un hecho que se sostuvo por muchos años y se convirtió en un crimen de guerra. Les decimos a las víctimas que estamos con ustedes, nadie más tiene la autoridad moral ante el país para dar ese grito de inmenso dolor. Vamos a tener el valor de sacar al país de este sufrimiento” manfestó el padre Francisco de Roux.

De acuerdo a las informaciones recolectadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2016, 1.281 personas fueron secuestradas en el departamento de Valle del Cauca.

Sin embargo, en Cali, entre los años 2000 y 2001, las autoridades judiciales reportaron la privación de la libertad de 52 niños y niñas en hechos cometidos por las FARC-EP y el ELN, para presionar el pago de altas sumas de dinero a cambio de regresarlos a sus hogares. Estas acciones tenían la característica de estar dirigidas a familias de empresarios y políticos de la región.

“Estos impactos y dolores son irreparables, pero su grandeza para contarlos nos permiten dar pasos hacia el futuro. Ese dolor es el que los puede ayudar a transformar este país” dijo la comisionada, Alejandra Miller.

La Comisión de la Verdad lanzó un museo virtual 'Señales de vida y libertad ', que podría ser visitado a través de la página web.

En él, se recrea la sensación del cautiverio en la selva colombiana y la espera de las familias tras el secuestro de uno o varios seres queridos y cuenta con los aportes de 25 sobrevivientes y familiares de tres casos emblemáticos de secuestros masivos en Valle del Cauca.