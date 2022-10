En 10 días determinarán si sacrifican a perro pitbull que mató a mujer en Cali

El perro que responde al nombre Rocco, es un canino de ocho meses y era la mascota de la familia de Rosalina López Arango, la mujer de 87 años que murió en el barrio República de Israel cuando el animal la atacó mientras dormía, según la versión entregada por la Policía Metropolitana de Cali. (Lea también: Mujer de 87 años murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía en su casa).

Es un perro blanco con manchas negras, de un tamaño considerable, que presenta buena salud, y su raza es considerada como especial, potencialmente peligrosa. Rocco llegó a esa casa porque el nieto de la señora Rosalina, un joven de 17 años, lo rescató de otra vivienda en la que el perro era maltratado, dicen que permanecía encadenado y no lo alimentaban.

Por esta razón, el adolescente se llevó el perro a su casa donde hacía dos meses recibía todo el cariño de su familia.

El pasado jueves, en una habitación de la casa la mujer fue encontrada sin vida por sus familiares, allí también estaba el perro, visiblemente alterado, y ellos mismos lo encerraron en un cuarto de la casa buscando que se calmara.

Las autoridades debieron sedar al perro, con pastillas, para poder dormirlo y llevarlo a la sede de Zoonosis de la Secretaria de Salud de Cali. Rocco pasó la noche en este lugar donde fue valorado por expertos.

Luz Marina Trujillo, es la médica veterinaria del Centro de Zoonosis y manifestó que Rocco presenta un comportamiento muy nervioso y agresivo. “Es un canino que está en buena condición corporal, al parecer, está enrazado con Pitbull y Sharpay. Es un animal que no se deja tocar, es retraído, gruñe cuando uno se está acercando, no permite que se le coloque el agua y la comida con facilidad y eso deja evidenciar que el comportamiento del canino no es el comportamiento ideal para aun animal de convivencia y compañía. Hay que tener en cuenta que estos animales son hiperactivos, que requieren un manejo y una persona que realmente los domine, son unos perros que tienen una capacidad de mandíbula y musculatura que permite que con una solo mordedura se pueden generar grandes daños”, explicó.

Lo que pasará ahora con Rocco es que estará bajo observación durante 10 días para determinar si debe ser sacrificado. Incluso podría demorarse más tiempo porque Zoonosis deberá ir a la casa de la familia a recolectar información sobre la mascota, conocer si tiene vacunas al día y si ya había presentado comportamientos agresivos en su casa o con sus vecinos.

Según la médica, será muy difícil que vuelva a manos de su familia después de este incidente. La decisión de aplicarle la eutanasia compasiva, como le dicen los médicos, también dependerá de la investigación que adelantará la Fiscalía.

“La ley es muy clara en que cuando hay problemas de agresiones donde hay lesiones permanentes para una persona, ya cabe perfectamente la posibilidad de que al animal se le realice la eutanasia compasiva y se envíe el cerebro para el Instituto Nacional de Bogotá con el fin de tener un caso cerrado frente a sospecha de rabia”, sostuvo Trujillo.

Según información de la Secretaría de Salud, este caso sería el primero registrado en Cali en el que un perro mata a una persona. Durante lo corrido de este año se han reportado 13 casos de ataques caninos de razas especiales en la ciudad, pero ninguno tan grave como el registrado ayer en el que esta mujer de 87 años perdió la vida.