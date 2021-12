"En casa por cárcel a media cuadra de mi casa": diseñadora Johana Rojas sobre su exnovio agresor

A través de sus redes sociales , la diseñadora de modas Johana Rojas denunció a su ex novio, Tomas Velasco, por la brutal golpiza de la que fue víctima durante una noche en la casa del hombre.

Velasco se encontraba prófugo de la justicia, sin embargo, la Fiscalía confirmó que se presentó para hacer efectiva su orden de captura y luego de llevarse a cabo las audiencias, la jueza encargada le otorgó la medida de prisión domiciliaria.

Esta situación tiene consternada a la víctima, pues su agresor se encuentra a escasos metros de ella.

"Me informan que le dan casa por cárcel pero a media cuadra de mi casa. Eso emocionalmente ha sido demasiado fuerte y no me lo he encontrado pero no me dan garantías de nada, me dijeron que hay que creer en la buena fe de la persona pero ¿cómo creo en la buena fe de la persona que me hizo lo que me hizo?", contó Rojas a BLU Radio.

Producto de este difícil proceso, la víctima ha tomado la decisión junto a su familia de abandonar al país.

"Mis papás viven al otro lado de la ciudad, yo vivo sola entonces les ha dado muy duro porque saben que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y por eso en familia decidimos que me voy a ir del país. Supuestamente yo tengo una orden de alejamiento pero nunca han pasado por ejemplo los policías a darme ronda", agregó Johana.

"Lo primero que hablan en los procesos de agresión es que no van a revictimizar pero es lo que pasa. En esta última semana lo único que han hecho es volverme a preguntar todo el tiempo lo mismo con más detalles y es difícil porque uno no quiere revivir ese momento. A mí me diagnosticaron ansiosa depresiva después de esto, estoy medicada y en un tratamiento psiquiátrico y psicológico", puntualizó.

Johana además explicó que después de denunciar su caso, varias mujeres decidieron poner en conocimiento casos de abuso de los que fueron víctimas por parte de este mismo hombre.

Pide a todas las víctimas de Velasco o cualquier otra persona denunciar y no callar ante hechos tan dolorosos. Mientras tanto, invita a las autoridades prestar atención sobre las medidas que dictan a los agresores.

