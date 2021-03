Habilitan número telefónico para agilizar agenda de vacunación de adultos mayores de 80 años

Hay inconvenientes en la ubicación de adultos mayores de 80 años a vacunar en la capital del Valle del Cauca . La secretaria de Salud distrital reveló que el 40% de las llamadas que hacen a la población se pierden porque no contestan o el número no corresponde.

"Varias de las bases de datos no están actualizadas. El porcentaje de contactabilidad está en el 50% o 60%, de tal manera que muchas de las llamadas que hacemos se pierden, no contestan, no es posible", dijo Miyerlandi Torres.

El mismo alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina , se puso en la tarea de convocar a quienes aún no están agendados por medio de su cuenta de twitter.

Si eres de 80 años o mayor o tienes amigos o familiares en este grupo de edad y las Eps no lo han contactado para la vacuna contra Covid , búscame a través de mis redes queremos vacunarl@ pronto pic.twitter.com/kiZzUrMXC1 — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 5, 2021

Por eso, la Alcaldía de Cali habilitó una línea para orientar a los mayores de 80 años que aún no han sido contactados para la vacunación.

"Se pueden comunicar con la línea 4865555 extensión 1 por medio de la cual nosotros les colaboramos para actualizar los datos", dijo la funcionaria.

A la fecha, según cifras oficiales, se han aplicado 1.537 dosis en geriátricos y 3.600 vacunas más priorizadas en adultos mayores de 80 años de la población en general.

#CaliSeVacunaPorLaVida



Así avanza hasta ahora el proceso de vacunación para los mayores de 80 años en Cali:@JorgeIvanOspina pic.twitter.com/1hIK2Yqmyq — Miyerlandi Torres Agredo (@MiyerTorresA) March 5, 2021

Torres pidió a los familiares de esta población actualizar los números de teléfonos en las plataformas de las EPS.