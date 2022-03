Habría 4 implicados en asesinato de Mary Luna, de 13 años: escabrosos detalles del crimen en Valle

La muerte de Mary Luna Giraldo, niña de 13 años , cuyo asesinato confesó una menor de 17 años, genera estupor en el país. El alcalde de La Victoria (Valle), Mario Reyes, habló del caso y reveló detalles relacionados con el crimen. Los homicidas ataron una pesa al cadáver para dificultar su hallazgo y en el crimen, según versiones que manejan las autoridades, participaron al menos tres personas.

"Estoy conmocionado, como toda Colombia. Hasta ahora se desconocen los móviles claramente . El día sábado convoqué una jornada de búsqueda para la niña, a través de la información que tenía la Policía de Infancia y Adolescencia. Esta menor de 17 años ya se hab{ía entregado, dio una información muy preciosa de dónde podía estar el cuerpo. Lamentablemente el cuerpo fue encontrado de Mary Luna sin vida, a orillas del río Cauca, sumergido en el agua, con una pesa de 10 a 15 kilos amarrada a los pies. Se trata de un hecho muy lamentablemente para una menor de edad. Una niña de 13 años que apenas empieza vivir", sostuvo Reyes.

"La niña de 17 años que sustenta que la asesinó también dio nombres de otros participantes y eso está en manos de la Fiscalía para su investigación. Ella ha mencionado que hay otras tres personas involucradas y el motivo hasta la fecha se desconoce comotal", complementó.

De acuerdo con las versiones referidas por el alcalde Mario Reyes, la menor que confesó el crimen fue testigo del crimen no habría sido la autora material del atroz asesinato.

"Tenemos conocimiento de que Mary Luna tenía familia en Ansermanuevo y esta muchacha había llegado hacía 15 días . Sale con ella el martes a un sitio muy recurrido de aquí, por gente del trabajo del campo, donde ella manifiesta que se quedó a distancia, mientras otras personas cometía el crimen", indicó.

"Los criminales no tuvieron en cuenta la relación de la física y el peso que le pusieron no fue suficiente como para que la niña no flotara", complementó el mandatario municipal.