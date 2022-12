Iglesia Católica en Cali pide más control de la Policía en partidos de fútbol

El vicario de paz de la Arquidiócesis de Cali, padre José González, aseguró que son reprochables los actos de vandalismo ocurridos en el estadio Pascual Guerrero y en las afueras del escenario, protagonizados por hinchas del Deportivo Cali y el América.

Señaló que sobre la Policía recae buena parte de la responsabilidad de los hechos de violencia ocurridos en la ciudad.

“Yo le pido a la Policía que esté presente desde más temprano, que no esperen, que ojalá que estos encuentros futbolísticos que son de recreación, de deporte y de hinchas, no se convierta en una cosa que pone en riesgo no solamente la vida de ellos, sino de los transeúntes”, manifestó el padre González.

El sacerdote sostuvo que el proceso de paz con las barras debe iniciar en los núcleos familiares y que es un absurdo que jóvenes quieran matarse por el color de una camiseta.