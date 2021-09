¿La ha visto? Buscan a Josefina, una gallina desaparecida en el corregimiento La Leonera de Cali

En la zona rural de Cali hay una familia que se encuentra desesperada por la desaparición de Josefina, una joven gallina que se ha ganado el cariño de todos los habitantes del corregimiento de La Leonera.

El animalito, de tres años de edad, desapareció en la tarde del pasado 31 de agosto en horas de la tarde y desde ese momento no han parado de buscarla.

Según Valentina Martínez Mafla, una joven de 19 años estudiante de la carrera Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Univalle, la gallina es parte importante de su familia.

“Todo comenzó cuando me regalaron un gallo que antes era usado para peleas hace tres años. El animalito se volaba a las fincas de los vecinos porque estaba solito”, dijo Valentina.

Valentina y su gallina Josefina Foto: Suministrada a BLU Radio

“Ante las quejas de las personas de las fincas aledañas le conseguimos a Josefina para que hicieran pareja, no obstante, al gallo nos tocó regalarlo porque se volvió agresivo y la gallina se independizó, es decir, quedó solita”, añadió la joven.

Con el paso de los días, la familia de Valentina notó que la gallina deseaba ser madre y por eso le consiguieron varios huevitos para que empollara.

“Los huevos se volvieron pollitos y Josefina siguió siendo cariñosa, es como un perrito. Es más, cuando pedía comida no era para ella, sino para darle a sus hijos”, precisó Valentina.

Josefina y sus hijos Foto: Suministrada a BLU Radio

“Ella es muy afectuosa, como cualquier mascota. Cuando vuelvo a casa ella me busca, se deja acariciar yo le cogí cariño, mucho cariño”, insistió Martínez Mafla.

Luego de su desaparición, Valentina comenzó una ardua tarea por redes sociales, pues guarda la esperanza que el ave se encuentre bien y añora poderla recuperar.

“Me duele mucho perderla, ella no es cualquier gallina. Ella se perdió en la vereda El Pajuil, finca El Edén, en una casa de techo amarillo”, indicó la joven.

“Desde el martes en la tarde que la deje de ver no he tenido paz, me preocupa, no hay pistas de lo que haya ocurrido. No quiero imaginar que esté muerta y tengo la esperanza de que alguien la haya visto”, concluyó.

Si usted ha visto a la gallina Josefina en la zona rural de Cali puede comunicarse a los celulares: 315 431 4876 – 316 293 6593