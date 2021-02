"Lo hizo por venganza": madre de niña asesinada a manos de su padre en Cali

El hombre señalado de haber asfixiado al interior de su vivienda en el barrio las Orquídeas a la pequeña Lauren Sofía Henao, estaba radicado en Bolivia hace dos años y regresó a Cali en los últimos días.

Acordó con Alejandra Henao que la niña pasaría algunos días con él, pero la mujer nunca imaginó que el sábado 6 de febrero sería el peor día de su vida. Era la tía del agresor quien, a través de una llamada, le contaba a gritos que su hija ya no respiraba.

"Que no salga nunca de la cárcel, que se le impute feminicidio agravado, porque esto no puede quedar así. Yo como mamá sé que eso él lo hizo por venganza. Teníamos muchos problemas por la manutención de la niña. Me amenazaba y me decía que me iba a mandar a matar a mí, a mis otros hijos y a mi familia, pero yo nunca pensé que le fuera a quitar la vida a la hija", aseguró la mujer a BLU Radio .

Alejandra pide apoyo por parte de las autoridades, pues teme por su vida y la de sus allegados. Además, dejó claro que la relación con el hombre terminó debido a su fuerte carácter.