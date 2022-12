MinInterior desautoriza acuerdo con comité de paro de Buenaventura sobre inspección con particulares

El ministro del Interior, Daniel Palacios, desautorizó el acuerdo firmado por representantes del Gobierno con el comité del paro en Buenaventura, en el que se establecía que delegados de las movilizaciones iban a hacer registro fotográfico o fílmico de vehículos que circularan en el 'corredor por la vida y por la paz' .

La polémica surgió por el punto siete del acuerdo, el cual estableció "un mecanismo de veeduría de los vehículos" con "inspección documental y ocular ejercida por la PONAL (...) acompañada por máximo 10 delegados del Comité Distrital del Paro Nacional - Buenaventura". Dicha concesión generó rechazo por parte del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras , el expresidente Álvaro Uribe y varios congresistas.

"Ninguna de las funciones de la fuerza pública es usurpada. Una cosa es la intención y otra lo que está escrito y, en ese sentido, lo que tiene que quedar claro es que nadie podrá hacer inspección además de la fuerza pública", sostuvo Palacios en entrevista con Mañanas BLU.

Palacios manifestó su total desacuerdo ante la posibilidad de que particulares decidan sobre la carga de los vehículos.

“Pretender que los del Comité del Paro decidan qué puede o qué no puede entrar, no estoy de acuerdo”, afirmó el funcionario.

El ministro del Interior aseguró que el documento, pese a su buena intención, generó "confusiones y malos entendidos".

"No estamos de acuerdo con que se entienda que existe una capacidad del comité del paro de inspeccionar carga. Con lo que sí estamos de acuerdo con que sea la Policía, la que inspeccione sí estamos de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es que se entienda, y si se entiende así en la redacción, eso no está autorizado”, subrayó Palacios.

