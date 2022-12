No existe el derecho a bloquear, es ilegal y eso no se puede negociar: MinInterior

El ministro del Interior, Daniel Palacios, reiteró este martes que los bloqueos en el paro nacional son ilegales y no hacen parte del derecho legítimo de la protesta pacífica y que el Estado puede usar la fuerza legítima para disolverlos.

El funcionario se refirió a la decisión del presidente Iván Duque de ordenar a la fuerza pública disolver los bloqueos que ocurran en las vías en el marco del paro racional.

En ese sentido, manifestó que el derecho a bloquear vías no existe en Colombia: "El derecho a bloqueo no existe en la Constitución. No existe el derecho a limitar la salud. No existe el derecho a la obstrucción de vías, a afectar los bienes públicos y la propiedad pública”.

Añadió que una cosa es la protesta pacífica y, otra, las vías de hecho, como las ocurridas en La Plata Huila, en donde manifestantes quemaron la Alcaldía del municipio.

"Ceder es dejar de cometer un acto ilegal. Los bloqueos son ilegales, afectan a todos los colombianos. El diálogo, negociar, a lo que estado abierto el Gobierno Nacional, no debe hacer parte de negociar fines ilegales. Lo establece la misma ley", puntualizó.

El ministro también dijo que por más que un alcalde considere que las razones de las protestas son válidas, eso no le quita disponibilidad de hacer cumplir la Constitución y la ley.

El presidente Iván Duque ordenó este lunes a la fuerza pública desplegar su "máxima capacidad operacional" para desbloquear las vías taponadas por los manifestantes durante los 20 días que llevan las protestas contra su Gobierno, en las que han muerto más de 40 personas.

"Hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia, con alcaldes y gobernadores, desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y el estricto cumplimiento de los DD.HH. y su protección le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad, recuperar el bienestar", expresó Duque en una declaración.

Escuche aquí a Daniel Palacios en Mañanas BLU: