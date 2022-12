No habrá fútbol en Cali hasta que los hinchas aprendan a comportarse: Armitage

En diálogo con Blu Radio, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, rechazó lo sucedido en la noche del pasado miércoles 24 de mayo, porque a pesar de los diálogos y el trabajo social que se está haciendo con las barras de ambos equipos, se registraron los disturbios antes, durante y después del clásico entre Deportivo Cali y América. (Lea aquí: 30 personas lesionadas y 85 detenidos tras disturbios en clásico Cali-América).

Aseguró que el fútbol no puede en riesgo la seguridad de toda la ciudad. “El fútbol no puede estar por encima por la estabilidad y la seguridad de una ciudad. Estamos utilizando el fútbol para hacer vandalismo, caos y atracos, y sobre todo para crea la zozobra en la ciudad”, señaló el mandatario de los caleños.

Armitage manifestó que él no estaba de acuerdo con que el partido se realizara en la ciudad debido a la jornada de protestas que se adelantan, por el paro de docentes, la situación en Buenaventura y la marcha indígena.

“Con las cosas de Buenaventura, con la marcha indígena, hay un ambiente de una gente que quiere crear zozobra en la ciudad y yo me estaba oponiendo, pero los señores del fútbol dijeron que no se podían cambiar las fechas y mi me convencieron tanto la Policía como la gente de seguridad de que ellos controlarían la situación, pero la verdad fue que la situación se nos salió de las manos y eso no puede volver a pasar”, dijo.

El alcalde de Cali confirmó que tomará medidas muy drásticas de las que, incluso, se verán afectadas las personas que disfrutan sanamente del fútbol.

“No podrá volver a haber fútbol mientras que no nos garanticen que el comportamiento va hacer racionable y bueno”, sostuvo.

Agregó que los responsables de los desmanes serán judicializados.

Concluyó diciendo que "a tavés del fútbol los vándalos están haciendo su agosto".