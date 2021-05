"Querían quitarme la vida": dramático relato del senador Motoa durante manifestaciones en Yumbo

El senador Carlos Fernando Motoa denunció que fue víctima de un atentado y asonada, del que salió ileso, mientras intentaba llegar a su residencia en la ciudad de Cali proveniente del aeropuerto de Palmira la noche del sábado, 1 de mayo.

El hecho se registró en el sector de Mauló, en Yumbo, Valle. El congresista vallecaucano se movilizaba en un vehículo cuando algunos manifestantes que rechazan la reforma tributaria, con el rostro tapado por pasamontañas y portando machetes, hachas y armas de fuego, le hicieron la señal de pare. Al negarse fue atacado a piedra.

"No tenía que hacerlo, no son autoridad. Tengo derecho legítimo de circular. No tienen derecho de decir si paro o no paro", afirmó el congresista vallecaucano.

Minutos después se refugió en una empresa de la zona. Hasta el lugar llegaron los presuntos manifestantes y quisieron sacarlo del lugar por la fuerza.

"Fui golpeado con un bate. Decían que iban a quemar la empresa. Mostraron sus armas. Tiraron piedras. Los guardias del lugar estaban asustados. La situación generó pánico. Por supuesto, no sabemos cuál era la intención que en mi criterio era quitarme la vida", dijo Motoa.

Después de 90 minutos fue trasladado a la estación de Policía para brindarle seguridad y tiempo después fue retirado del lugar vía aérea gracias al apoyo del Ejército. Motoa denunció que hay grupos armados organizados controlando los puntos de concentración de las protestas en Yumbo.

"Las personas se pueden estar manifestando pacíficamente ,pero quienes están organizando los bloqueos en los municipios están armados, tienen comunicaciones, recursos económicos, machetes, hachas y armas tipo revólver ", afirmó.

Los responsables de la agresión varios de ellos ocultaban su rostro detrás de un pasamontañas y pidieron dinero ($2.000.000) para dejarlo en paz. El senador hizo un llamado a las autoridades para que se garanticen la seguridad de los habitantes en medio de las protestas que se vienen registrando contra de la reforma tributaria.