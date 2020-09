"Sin bailar no podemos", piden pista para poder bailar en las discotecas de Cali

Hay ambiente de preocupación entre los propietarios de las discotecas en Cali debido a la ausencia del baile en medio de sus escenarios.

Aunque el plan piloto de Amor y Amistad del fin de semana pasado fue una luz para estos establecimientos, en el barrio Alameda hay lugares como El Habanero Disco donde han manifestado que estarían considerando no abrir este fin de semana.

Esto se debe a la restricción del poder bailar, ya que eso ha generado que muchas personas decidan no entrar y opten por irse para otro lugar.

“El perfil de nuestros negocios, la fama, la apuesta, es la de bailar. Nuestra clientela y el caleño cuando no puede bailar pues se devuelve", manifestó Manolo Vergara, propietario de El Habanero.

"En general para las discotecas, el plan piloto no da mucho resultado, tan es así que la próxima semana no abrirá nadie, pienso que sin bailar no podemos", añadió.

Vergara añadió que los empresarios de la rumban consideran que sí se puede bailar, ya que las parejas siempre andan juntas, se mueven en el mismo vehículo y mantienen en la misma mesa.

La propuesta de los propietarios de las discotecas es delimitar unos espacios al lado de las mesas, como pequeñas pistas de baile.

"Fue una apertura agridulce, ya que la ley del Gobierno aplicaba de que la gente no podía bailar, tuvimos que devolver centenares de persona y las ventas no fueron muy buenas, queremos hacer un llamado para que por favor no centralice la rumba, esto se vive de manera diferente en las regiones", dijo Carlos Ospina, de la Topa Tolondra.

"Para el caleño el baile es una idiosincrasia. Proponemos marcar un sitio delimitado alrededor de la mesa donde la gente pueda bailar, porque, si siguen en no aplicar el baile, muchos establecimientos nocturnos nos veríamos obligados, de nuevo, tristemente a cerrar”, resaltó.

En este momento, los establecimientos pueden abrir hasta la 1:00 de la mañana, sin embargo, han solicitado a la Alcaldía de Cali que se amplíe el horario hasta las 4:00 de la mañana.