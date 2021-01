Turismo de naturaleza en Buenaventura se destaca en normas de bioseguridad durante pandemia

Los empresarios del turismo en Buenaventura han extremado medidas de bioseguridad para atraer visitantes y mantenerse a flote durante la crisis que se vive por el COVID-19.

La toma de temperatura desde que se llega al distrito sobre el Pacífico, el distanciamiento en el muelle turístico y la atención en Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y demás, se han destacado en la lucha para mantener lejos de la pandemia.

De acuerdo con empresarios del gremio del turismo, la temporada de fin y comienzo de año es una de las más rentables para sus negocios, sin embargo, estas visitas estuvieron menguadas por culpa de la emergencia sanitaria.

Es por eso que hacen un llamado a la ciudadanía para que los apoyen y de esa misma manera apoyen a toda la cadena que vive del turismo en ese sector paradisiaco del país.

Según Jhon Janio Álvarez, de la Reserva Aguamarina, el turismo de naturaleza es uno de los más seguros y atractivos en el que se conservan todas las normas de bioseguridad reduciendo el riesgo a posibles contagios.

Aquí tenemos valores agregados como que nuestras playas son amplias, limpias y donde la gente no va a venir a apretarse en el que se puede conservar el distanciamiento precisó.

“Creemos que para el 2021 este turismo de naturaleza es la nueva tendencia para los viajeros durante pandemia. Aquí hemos insistido en la implementación de protocolos de bioseguridad en hoteles, restaurantes y playas”, insistió Álvarez.

El empresario afirmó que la capacidad de alojamientos en hoteles y cabañas para Juanchaco y Ladrilleros tiene una oferta para más de 3.500 personas a quienes se les puede garantizar controles y distanciamiento.

“La Dirección General Marítima, Dimar, autorizaron en nuestras siete playas una capacidad en aforo para más de 16.000, con lo que se garantiza que no habrá aglomeraciones”, precisó.

“En todo lo que va corrido de la pandemia los destinos de Juanchaco, Puerto España, Miramar, Chucheros, Ladrilleros, entre otros, no hemos tenido complicaciones con el coronavirus”, indicó el empresario.

Sin embargo, asegura que los turistas son necesarios para apoyar la economía local, pues decenas de personas trabajan como guías turísticos, intérpretes de la zona, logística y aseo.

“El Pacífico vallecaucano es una buena opción para estar alejados del contagio, salir de los encierros y cuidarse mientras se disfruta de protocolos que dan seguridad”, puntualizó Álvarez.

