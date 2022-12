A 35 aumentó la cifra de quemados con pólvora en Santander

Una preocupante cifra de personas quemadas con pólvora se registra en el departamento de Santander. A la fecha las autoridades de salud reportan 35 casos de lesionados con elementos pirotécnicos, ocho de los cuales corresponden a menores de edad.

La cifra supera en 10 casos a la registrada durante las fiestas de Navidad y Fin de Año de 2021.

Publicidad

Las personas lesionadas resultaron con quemaduras en extremidades y rostro, principalmente por manipulación de pólvora y en otros casos porque estaban como espectadores.

Los municipios donde se han registrado los casos son: Barbosa, Bucaramanga, Barrancabermeja, Cerrito, Confines, Floridablanca, Girón, Güepsa, Lebrija, Páramo, Piedecuesta, Rionegro, Sabana de Torres, San Gil y Vélez.

El secretario de salud de Bucaramanga, Juan José Rey, reiteró el llamado a los padres de familia y habitantes en general teniendo en cuenta que en este municipio está prohibida la venta y el uso de pólvora.

“El llamado vehemente a los padres de familia porque si bien los menores no estaban quemando pólvora, sí por estar mirando se quemaron. Por fortuna no tenemos lesionados de consideración los lesionados presentan quemaduras leves, esperamos que en lo que resta de esta temporada tengamos más responsabilidad pidiéndole a la gente que no se malgaste la plata en esto que no trae ningún bien”, expresó el funcionario.

Publicidad

Las autoridades, además, continúan los operativos de control en diferentes zonas de la ciudad para decomisar pólvora. También un grupo especial de investigadores hace seguimiento a cuentas de redes sociales que están vendiendo de manera clandestina elementos pirotécnicos.