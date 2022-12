Menor de 6 años perdió su mano derecha por pólvora en el Tolima

Hasta el Hospital Federico Lleras Acosta, principal centro asistencial, llegó el menor de 6 años proveniente del municipio de Ataco, sur del Tolima, que resultó con graves heridas producidas por pólvora en la noche de Navidad.

Así lo relato a Blu Radio la secretaria de Salud del Tolima, Martha Palacios: “Tenemos un caso muy triste: un menor de 6 años, que presentó lesiones graves en una de sus extremidades superiores que llevaron a que se presentará una amputación total de su mano. El menor fue trasladado de manera inmediata al hospital Federico Lleras Acosta, de Ibagué, dónde fue valorado de manera multidisciplinaria por las diferentes especialidades que se requerían, se realizaron las respectivas cirugías de este menor, además de su lesión en su extremidad derecha, se presentaron otras quemaduras en su cuerpo, en su tórax y algunas lesiones en su cara. En este momento el menor se encuentra estable en nuestro hospital”.

Publicidad

Al parecer, estaba manipulando pólvora con su familia cuando le explotó uno de los voladores. “Este menor salió lesionado, aparentemente, por manipular un volador que había sido dejado por otra persona y que una vez él lo tomó, se detonó dentro de sus manos, entonces queremos invitar a los padres para que enseñen a sus hijos que la pólvora no se debe usar y también invitar a los adultos para que no celebremos y no involucremos dentro de nuestras celebraciones la manipulación de la pólvora. El departamento del Tolima suma ya 27 personas lesionadas por manipulación de pólvora desde el primero de diciembre hasta la fecha, entre ellos, tres menores de edad, aunque hemos presentado una disminución con respecto a los años anteriores”, agregó la jefe de la cartera de salud.

Pese a las constantes campañas desde la Gobernación del Tolima, en cabeza de José Ricardo Orozco y la secretaria de salud, Martha Johana Palacios Uribe, el departamento acumula un total de 27 casos de personas lesionadas por pólvora en la temporada de Fin de Año, 12 de ellos en la celebración de Navidad, con menores lesionados.

“Queremos aprovechar este caso para recordarle a todos los tolimenses y a toda Colombia que este próximo fin de semana, que celebramos la fiesta de año, tengamos una vigilancia muy especial con nuestros niños, que no permitamos que ellos manipulen pólvora y que tengamos que también hagamos una socialización previa con ellos de que si se encuentran artefactos explosivos o artefactos pirotécnicos alrededor de su entorno se abstengan de manipularlos” acotó.

El Icbf adelanta el proceso administrativo de restablecimiento de derechos del menor y analizan el tipo de sanciones que serán aplicadas a los padres, o sus representantes legales.

Publicidad

“No vamos a bajar la guardia, continuaremos haciendo la vigilancia especial, invitando también a los alcaldes, a los comandantes de las estaciones de Policía, a los directores locales de salud, para que hagamos un ejercicio de prevención en nuestros territorios y también un ejercicio de control especialmente en los puntos ilegales y en los puntos de comercialización no autorizados de la pólvora”, puntualizó la secretaria.

Escuche y siga el podcast Diagnóstico Criminal