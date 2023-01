Abogado demandó penalmente a funcionarios de la CDMB por muerte de chigüiro en Santander

El abogado Luis Domingo Gómez, profesor de Derecho Ambiental en la Universidad Santo Tomás de Bogotá y de Derecho Animal en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, publicó un video en el que confirma que radicó una denuncia penal contra los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, que estuvieron involucrados en la muerte del chigüiro 'Toñito' que vivía en uno de los lados ubicados en el sector de Ruitoque Condominio.

“Queremos saber cuál es la verdad dentro del marco de la actuación adelantada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga el pasado 29 de diciembre en el operativo de captura con fin de reubicación del chigüiro ‘Toñito’, operativo en el cual el animal resultó muerto”, aseguró el destacado abogado en temas ambientales.

El abogado expresó que ese operativo fue llevado a cabo con alto grado de improvisación, pues ese tipo de manejo debe ser realizado por expertos en vida silvestre y no se entiende cómo un animal, que no es de gran tamaño, acaba muerto.

“Le hemos pedido a la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una denuncia formalmente presentada en estos días, que investigue a los funcionarios de la CDMB para que determine si actuaron en el marco, no solo de la Ley Ambiental sino de la Ley de Protección Animal, recordando que penalmente cualquier persona particular o funcionario público que en una procedimiento cause graves lesiones o incluso la muerte de un animal responde penalmente hasta con 36 meses de restricción de su libertad”, aclaró el abogado demandante.

Luis Domingo Gómez fue más allá y le hizo unos pedidos puntuales a la CDMB.

"Que señale al funcionario responsable de disparar el arma que llevó el medicamento al chigüiro; que informe qué tipo de medicamento se utilizó. Cuáles fueron las medidas que se tomaron para mitigar cualquier impase que se presentara durante el operativo y sobre todo que aclare el marco del procedimiento administrativo a través del cual adelantaron sus acciones", afirmó Domingo Gómez.

La CDMB público en sus redes sociales dos comunicados sobre el caso del chigüiro. Manifestó la entidad que el procedemiento para su captura se realizó tras una denuncia recibida por un posible maltrato contra el roedor.

Emitimos comunicado a la opinión publica sobre lo sucedido con un ejemplar chigüiro en el Condominio Ruitoque Club.



👉🏼https://t.co/yQeJdOz4UK — CDMB (@CARCDMB) December 30, 2022

Cabe recordar que hace unos días los ambientalistas de Santander también expresaron su deseo de denunciar a los funcionarios de la CDMB involucrados en la muerte de ‘Toñito’,

“La absurda forma de actuar de esos funcionarios de la CDMB, que da idea de su ignorancia total sobre cómo manejar un espécimen tan manso y noble son cosas que merecen no sólo el repudio sino acciones legales. Esas falencias denotan mediocridad de los funcionarios que allí estuvieron y dan pie para las denuncias formales que tengamos que establecer empezando por la Procuraduría”, dijo el ambientalista Orlando Beltrán.