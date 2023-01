Alcalde Barbosa, Santander, se auto facultó para contratar $80 mil millones “sin ninguna limitación”

Hay polémica en el municipio de Barbosa, Santander, tras revelarse un decreto firmado por su alcalde, Víctor Camacho, en el que se auto faculta para manejar el presupuesto del municipio sin ninguna limitación en este 2023.

La denuncia fue hecha por el propio secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia, Andrés Idárraga Franco, quien advirtió sobre el ‘mico’ en el decreto 258 del 2022 “por medio del cual se adopta el presupuesto general de rentas y gastos para la vigencia fiscal del año 2023”.

Publicidad

“El Alcalde de Barbosa, Santander, se auto otorgó facultades para realizar ‘todas las operaciones’ de presupuesto ‘sin ninguna limitación’. Solicitaré a los entes de control evaluar la legalidad de este decreto y actuar, si así lo consideran. ¿Qué piensa el consejo municipal?”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

El Alcalde de Barbosa, Santander, se auto-otorgó facultades para realizar “todas las operaciones” de presupuesto “sin ninguna limitación”. Solicitaré a los entes de control evaluar la legalidad de este Decreto y actuar, si así lo consideran. Qué piensa el consejo municipal? pic.twitter.com/WyVJemQDri — Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) December 31, 2022

Precisamente en el decreto, compartido por el secretario de Transparencia, se lee que “el ordenador del gasto queda facultado por el término comprendido desde el 1 de enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2023 para realizar todas las operaciones necesarias de presupuesto, suscribir convenios y cualquier negocio jurídico sin ninguna limitación”.

El decreto despertó suspicacias entre los concejales del municipio de Barbosa, Santander, quienes compararon la actitud del alcalde con la del expresidente de Perú, Pedro Castillo.

“Esto es sumamente grave lo que sucedió por parte del señor alcalde, para entender la dimensión de la situación fue algo como sucedió en el Perú con el señor presidente, solo que acá no es un golpe de Estado sino un golpe al municipio (…) Es decir, el municipio quedó solo en manos de una persona, del alcalde, quien puede hacer lo que quiera con el presupuesto”, dijo Yorgin Cely, concejal de Barbosa.

Publicidad

La concejala Rocío Agudelo explicó los motivos que habría llevado al alcalde a firmar dicho decreto.

Publicidad

“En noviembre se nos pasa el proyecto del presupuesto al Concejo, el primer día que le dan trámite en la comisión, allí un concejal presentó una proposición donde solicitó que se retirara el artículo en el que se otorgaba facultades de manera ilimitada al señor alcalde (…) Inicialmente las facultados iban hasta el 31 de diciembre de 2023, pero los concejales de la comisión de presupuesto llegaron a un acuerdo que fueran por seis meses y así se aprobó en primer debate”, contó la concejala.

Y agregó: “nos citaron a plenaria, cuatro de los siete concejales no se presentaron y tres concejales no estuvimos de acuerdo por no retirarse dicho artículo. El acuerdo finalmente se hunde en el Concejo, sin embargo, el 2 de diciembre el alcalde firma el decreto. Él solo podía aprobar el presupuesto, no podía hacer nada más y sí nos quitó las facultades”.

“Nosotros no supimos, nunca llegamos a imaginarnos que él iba a auto facultarse, solo supimos hasta el 28 de diciembre, cuando ya no había juzgados abiertos para denunciarlo y ejercer control sobre este decreto”, agregó la concejala.

Publicidad

Blu Radio ha intentado obtener una respuesta por parte del alcalde, pero hasta el cierre de esta edición no ha sido posible contactarlo.