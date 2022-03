Alcalde de Bucaramanga pide celeridad en investigación tras suministro de carne de burro en el PAE

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, pidió este martes a la justicia colombiana que haya celeridad en el proceso de investigación contra Fernando Trujillo, excontratista del Programa de Alimentación Escolar, tras revelarse que habría suministrado carne de burro y caballo a niños de colegios públicos de la ciudad.

“La Administración es víctima de un proveedor que engañó a toda la ciudadanía, que engañó al país y que presuntamente incumplió la ley. Fernando Trujillo, quien dicen que es responsable, debe responderle a la justicia y todo se debe aclarar. No puede ser que, como dicen algunas pruebas, hayan falsificado etiquetas de productos y carne y hasta ahora no pase nada. Es un caso que se dio entre el 2018 y 2019; en el 2020 iniciaron las investigaciones y hasta ahora no hay sanciones claras, contundentes y ejemplarizantes”, dijo el mandatario.

La Alcaldía de Bucaramanga en septiembre del 2020 fue declarada víctima en este caso tras conocerse, según pruebas de la Fiscalía, que entregaron alimentos que no eran aptos para el consumo de los menores de edad ni tampoco eran los que se habían comprado y estipulado en el contrato.

BLU Radio en su momento conoció transcripciones de algunas de las conversaciones telefónicas que Fernando Trujillo Gómez, sindicado de haber comercializado carne de burro y de caballo a operadores del PAE en Santander, sostuvo con un ayudante quien le manifestaba quejas por la mala calidad de la carne.

“HD comenta a Fernando que las viejas de la cocina casi le dan garrote porque “está muy dura” (¿la carne de caballo?), no va en bloque y sale como un caucho. Fernando responde que esa es como la de res, explica que hay una que es para sudar y otra que es para asar”, dice el documento presentado por la Fiscalía y que hace parte del acervo probatorio que vincula a Trujillo en la investigación.

Después en otra llamada, Fernando Trujillo pregunta: "Oiga ahijado, venga le hago una pregunta. El man que le hace la vuelta de los tiques de ganado cómo es, esa joda cómo es, sale a nombre de quién o qué”.

A lo que el hombre a quien Trujillo identifica como el ahijado le contesta: “eso sale a nombre del man que mató el día, yo le doy la fecha y sale toda la información, sino que la dirección el man la modifica (…)”.

Trujillo Gómez habría vendido la carne de caballo y burro a por lo menos tres operadores del Programa de Alimentación Escolar en Bucaramanga y Santander.