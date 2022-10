Alcalde de Vetas, Santander, solicitó delimitación parcial de Santurbán, pero MinAmbiente la negó

Aunque Vetas fue el primer municipio de Santander en concertar la delimitación del páramo de Santurbán, 10 meses después, la administración local sigue de brazos cruzados para iniciar procesos de formalización y adecuación del territorio porque aún el Ministerio de Ambiente no ha concertado con los otros 39 municipios, de Santander y Norte de Santander, que comparten áreas de ese ecosistema.

El alcalde de Vetas, Hernán Bautista, expresó su preocupación por el aumento de la minería ilegal a falta de un acto administrativo que establezca los límites. Razón por la cual hizo un llamado al Ministerio de Ambiente a delimitar parcialmente Santurbán en su municipio.

“La solicitud es que se limite parcialmente el municipio porque no podemos esperar a que los demás municipios lleguen a un acuerdo. Llevamos 4 años en esta situación y hay incertidumbre jurídica, el municipio necesita herramientas para avanzar en formalización minera y seguir conservando con mayor control”, señaló el alcalde Bautista.

Pese a la solicitud del mandatario, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, negó la solicitud y explicó que la nueva delimitación de Santurbán es un acuerdo social que no puede hacerse de manera parcial.

“La delimitación de Santurbán debe ser general y no parcial, hasta que no se concerte con todos los municipios no se puede delimitar el territorio, además porque así es la orden constitucional a través de la sentencia T-361 de 2017. Esto tiene que llevarnos al final a un acuerdo social que conserve el agua y la funcionalidad del páramo”, confirmó la ministra de Ambiente.

Vetas está ubicado en la provincia de Soto Norte, tiene 9.242 hectáreas y de estas 6.687 quedarán protegidas lo que corresponde al 72,4% del territorio. Para minería ancestral será destinado el 6% del territorio que quedó por fuera del área de conservación.

En Santander solo tres municipios Vetas, El Playón y Matanza, han concertado la delimitación del páramo de Santurbán.