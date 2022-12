Alcalde Rodolfo Hernández exige explicación por convenio entre el AMB y la UIS

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, pidió al Área Metropolitana de Bucaramanga y a la Universidad Industrial de Santander, UIS, que expliquen el detalle de la ejecución de un convenio interadministrativo entre las dos entidades, en el que el valor total es cincuenta veces superior al que le pagaron al ingeniero que hizo el estudio.



“Para sorpresa mía, hablé con el que está haciendo el estudio, y supimos que la UIS cobró 1.800 millones de pesos, y contrató a un tercero al que solo le pagaron 28 millones, me lo dijo el mismo ingeniero que hace el estudio, estamos averiguando cuales fueron los gastos adicionales porque eso es 50 veces más caro”, explicó el mandatario.

Se trataría, según el alcalde, de un convenio para realizar estudios al Río de Oro, en su paso por Bucaramanga, para canalizarlo.



“Ese convenio entre el Área Metropolitana y la UIS fue de más de 1.800 millones es apenas para la fase dos, para unos estudios, ni siquiera fase tres, solo un estudio, no están incluidos los diseños que confinan el río, porque ese es un río urbano, al que no se le puede dar tratamiento como si estuviera en los llanos orientales, que tiene remansos y lagunas”, puntualizó.



Inicialmente se habría pactado por 1.600 millones de pesos y tuvo una adición de 200 millones.



“Yo lo que quiero es que toda esa plata que gastan en burocracia se la apliquen a contratar a los mejores (profesores) de Colombia y algunos de los mejores del mundo para que les enseñen a los estudiantes, por eso he hecho las críticas a la Universidad”, afirmó Rodolfo Hernández.

