Apoyamos la paz, pero aprovechamos plebiscito para presionar por Uber: Taxista

En diálogo con BLU Radio, el vocero de los taxistas en Bucaramanga, Campo Elías Gómez, aseguró que el 80% de los conductores de servicio público, tipo taxi, están en contra del plebiscito y que saldrán a las calles con letreros en sus vehículos para rechazar este proceso.





“Queremos aclarar que no es una amenaza. Es un consenso que se hizo al interior del medio y no es para chantajear al gobierno. Pero nosotros estamos muy molestos por la actitud del gobierno, hemos sido golpeados por la piratería y nos han dejado solos pagando la seguridad social”, dijo.





El vocero de los taxistas manifiesta que pese a que Uber es ilegal el Gobierno no ha querido poner mano dura en esto.





“Aquí no hay garantías para trabajar. Hay que ser sincero y tenemos que aprovechar el momento para decirle al presidente lo que sentimos. Hace rato no nos escuchan en el gobierno y vemos difícil que nos cumplan, así como pasó con camioneros y campesinos”, afirmó Gómez.





Sin embargo, taxistas consultados por BLU radio en Bucaramanga no conocen la campaña que emprenderá el gremio, a lo que Campo Elías Gómez respondió asegurando que “aproximadamente un 60% está a favor del NO porque un 40% quiere votar por el SÍ. Pero muchos ni saben qué es el plebiscito y nosotros queremos dar la lucha, ya estamos averiguando cuando podemos poner publicidad para empezar”.





Pese a que el país se encuentra inmerso en un proceso de paz el vocero manifiesta que no están de acuerdo con el plebiscito y se ven obligados a ir a las vías de hecho para ser escuchados.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM