Asignaron 2.000 citas para pasaporte en Bucaramanga y ya empezaron a agotarse

Luego de las denuncias sobre tramitadores que estaban cobrando hasta $200.000 por una cita para el pasaporte y quejas sobre la plataforma que no permitía el pago de la estampilla, la mañana de este viernes la Gobernación de Santander asignó 2.000 citas para febrero.

La solución sirvió para que cientos de personas que llevaban hasta seis meses intentando realizar el trámite, pudieran obtener su cita.

Publicidad

“Llevaba desde noviembre entrando todos los días a las 8:00 de la mañana que es la hora en la que habilitan el sistema y nada, pero ya ahora que anuncian 2.000 citas, entre y me dejó pagar la estampilla para iniciar el proceso”, aseguró un usuario.

#Atención La Gobernación de Santander acaba de habilitar la página de la Oficina de Pasaportes para asignar 2.000 citas tras graves denuncias de ciudadanos que tuvieron que pagar a tramitadores para lograr el documento → https://t.co/bHEWBKYEB0 #MañanasBLU pic.twitter.com/xf9oSrt5ig — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) February 11, 2022

Publicidad

Sin embargo, por la gran demanda de usuarios las citas se están agotando denuncian ciudadanos.

“Dijeron que habían habilitado el sistema para más citas, pero no he podido, vuelve y me sale el anuncio que ha llegado al límite de citas”, manifestó un ciudadano que busca una cita para el documento.

Publicidad

Cabe anotar que la Fiscalía investiga si existe una red de tramitadores que acapara las citas para venderlas a ciudadanos que requieren urgente el pasaporte.