Ataque de pitbulls: familiares de niño que murió en Bucaramanga reclaman justicia

Los familiares del niño de 5 años que murió debido al ataque de pitbulls en el norte de Bucaramanga pidieron justicia ya que el dueño de los animales solo recibió un comparendo de amonestación y luego de quedar libre habría abandonado la casa donde tenía a los perros y además de eso, habría salido de la ciudad.

“Que la justicia valga, como es posible que ese señor venga solo a pagar un comparendo y quede libre y sacrifiquen a esos animalitos, porque realmente esos animales no tienen la culpa, el culpable real es el dueño, el criador, el que los tuvo ahí por mucho tiempo. Él es el culpable, él es quien debe responder ante las autoridades competentes”, explicó una familiar de la víctima.

Las exequias del niño Joel Esteban se realizaron en Bucaramanga mientras las autoridades siguen las buscando a los cuatro perros que cometieron el feroz ataque y que luego se extraviaron en una zona boscosa del norte de Bucaramanga.

“Creo que han pasado muchas situaciones en cuanto a razas de perros peligrosos y han quedado impunes, entonces por eso pedimos y exigimos que nos ayuden a esclarecer esta situación para que no quede en la impunidad después de que un niño de cinco años murió por la falta de cuidado de una persona que no fue capaz de ponerle bozal a unos perros, eso no es justo”, agregó la familiar del menor que resultó ser la víctima.

Este hecho hizo que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se ponunciara a través de su twitter debido al ataque de cuatro perros pitbull que mataron a un niño de cinco años en Bucaramanga.