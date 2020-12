Claman a Asmet Salud EPS para que autorice ventilación mecánica en casa a paciente terminal

La familia de Yuly Milena Vergel vive un verdadero drama en Bucaramanga por cuenta de la enfermedad terminal que padece esta mujer, quien está internada desde hace varios meses en la Clínica La Merced.

La paciente fue diagnosticada con neuromielitis óptica, que es un trastorno del sistema nervioso central que afecta principalmente los nervios del ojo y la médula espinal.

La paciente y su familia residen en el municipio de Ábrego, Norte de Santander, a donde piden que sea trasladada para que Yuly Milena pase la etapa final de su vida en familia y junto a sus dos pequeños hijos.

“Los médicos dicen que ya no tiene solución, no se puede mover y está conectada a un ventilador mecánico, eso es lo que nos preocupa, los médicos dicen que no se va a mejorar y que el tiempo que vaya a vivir pues tendrá que pasarlo en una clínica porque la EPS no autoriza la parte ventilatoria en el hogar, es muy difícil para nosotros, ella hace nueve meses no ve a sus hijos”, dijo Gladys Verjel, hermana de la paciente.

La situación económica que atraviesa la familia es bastante compleja y por eso han pedido ayuda para trasladarla a su hogar.

De igual manera, la familia de Yuly pide ayuda para la estadía del familiar que la acompañe en Bucaramanga puesto que desde su hogar a esta ciudad hay ocho horas de distancia. Celular: 322 2215717