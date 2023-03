Colapsó el Teatro Peralta de Bucaramanga, patrimonio histórico y cultural, esperando su restauración

En octubre de 2022, la Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Municipal de Cultura adquirieron el Teatro Coliseo Peralta, patrimonio histórico y cultural de la Nación, con el fin de iniciar su restauración tras dos décadas de abandono, pero las lluvias le ganaron a las obras y el escenario colapsó antes de recibir mantenimiento.

Según informó el director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga (IMCT), Luis Carlos Silva, la zona afectada fue el costado norte de la estructura para cual se tenía, inicialmente, por recomendación de la secretaría de Infraestructura, la realización de acciones de primeros auxilios.

“Para para evitar cualquier situación de emergencia, razón por la que ya se suscribió el contrato por el que se iniciarán estas labores a partir del martes 14 de marzo de 2023”, confirmó el director del IMCT.

También explicó que el contrato de mantenimiento y restauración está a cargo del Ministerio de Cultura.

“El Ministerio de Cultura se comprometió a realizar los estudios y diseños técnicos para su restauración, los cuales serán financiados en conjunto con la administración municipal”, manifestó Silva.

Jaime Alfonso Lizarazo, gestor cultural y quien por 10 años estuvo a cargo de la programación de la Corporación Taller Aula Abierta, dijo que a inicios de 2022 habían frenado las actividades por el riesgo que representaba la estructura.

“Muy doloroso verlo caído porque restructurarlo va a ser un tiempo largo, este fue el primer teatro que tuvo nuestra ciudad. Son 137 años de historia los que se vinieron abajo, un corral de comedia española como fue construido que por la negligencia gubernamental por la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, el Ministerio de Cultura y la misma sociedad no se hizo nada por hacer primeros auxilios. Si duramos 10 años en restaurar el teatro Santander no me imagino cuando se demorará este”, manifestó Lizarazo.

“Qué dolor lo que está pasando con el Teatro Peralta. Se Cayó. La Alcaldía lo compró hace 6 meses supuestamente para protegerlo, pero no hizo ningún reforzamiento así fuera temporal”, escribió el concejal de Bucaramanga Carlos Parra, a través de su cuenta en Twitter.

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga emitió el siguiente comunicado.