Comerciantes protestaron por nuevo pico y placa en el centro de Bucaramanga

Tras la negativa de las autoridades de levantar la medida por el momento, los ciudadanos decidieron salir a las calles con pancartas pitos y arengas para exigir que se elimine esa medida en la zona.



La manifestación provocó trancones y retrasos en las rutas del sistema Metrolínea.



“Trabajamos, tenemos negocios y algunos viven en esta zona. No es posible que tengamos que sacar el carro solo dos veces a la semana o que no podamos movernos por el centro para hacer diligencias y nos expongamos a la inseguridad”, dijo Antonio Martínez, comerciante del centro.



Por su parte, Fenalco Santander, manifestó que no apoya las vías de hecho porque no solucionan la problemática. También reconoció que no solo se ve afectado el comercio sino los habitantes del centro de la ciudad que quedan atrapados en sus casas y no pueden salir por la restricción.



“El gremio formal de comerciantes no apoya las vías de hecho, nosotros creemos que la solución está en el diálogo concertado y pedimos al alcalde de Bucaramanga que nos atienda para encontrar una salida a esta situación”, señaló Alejandro Almeyda, director de Fenalco.



Los comerciantes se declararon en desobediencia civil por el nuevo pico y placa y aseguran que han registrado pérdidas de más del 80% en sus ventas diarias.



Estos son algunos vídeos de las manifestaciones de los comerciantes



Comerciantes bumangueses anunciaron nuevas protestas para este miércoles, rechazando nuevo pico y placa en el centro https://t.co/lVSDgj4fnZ pic.twitter.com/92LHdGP3bg — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) January 25, 2017

Publicidad

#EnDesarrollo Tras no llegar a acuerdo por pico y placa, comerciantes del centro protestan frente a @AlcaldiaBGA #BLU960AM pic.twitter.com/gM3UoS6ibz — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) January 24, 2017

Estas fueron las palabras del director de Fenalco en Santander, Alejandro Almeyda tras la reunión

#VIDEO "Este miércoles con alcalde @ingrodolfohdez, Fenalco continuará buscando que se reverse pico y placa en el centro": @alejoalmeydac pic.twitter.com/qq6wgqXtGp — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) January 25, 2017

Publicidad



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM