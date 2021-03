Con nervios de acero, descarados ladrones robaron casa en Bucaramanga mientras los dueños paseaban

Una gran sorpresa se llevaron los integrantes una familia de Bucaramanga cuando llegó a su casa luego de estar de paseo y no encontró televisores, computadores, electrodomésticos y otros elementos de valor, los habían robado.

Aprovechando la soledad en la vivienda ubicada en el barrio Diamante II, una banda de ladrones ingreso y cometió el millonario hurto que quedó grabado en cámaras de seguridad.

Los vecinos de la zona no se percataron que quienes estaban entrando a la vivienda no eran los dueños, señalaron las autoridades.

"Estábamos de paseo con mis papás, no creíamos que eso nos fuera a pasar. Incluso fueron descarados esos ladrones, uno de ellos llamó al celular de mi mamá para decir que debía entregar una encomienda, y mi madre inocentemente les dijo que no estaba, ahí es donde ellos confirman que no había nadie en la casa", aseguró una de las víctimas del hurto.

Después de cometer el hurto, los tres ladrones emprenden la huida con el botín en un vehículo y una moto.

Las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a la mujer y los dos hombres que cometieron el robo en la vivienda.

Según una encuesta del programa Bucaramanga Como Vamos, el 34% de los habitantes de la capital santandereana aseguran que la ciudad es insegura.