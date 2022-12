Concejo de Bucaramanga anuncia que hundirá actualización al Estatuto Tributario

Por unanimidad, el Concejo de Bucaramanga rechazaría el proyecto de acuerdo presentado por el alcalde Rodolfo Hernández para actualizar el Estatuto Tributario, y que contempla el cobro de un nuevo impuesto para los usuarios de la telefonía celular y el internet, entre otras disposiciones que golpearían el bolsillo de los bumangueses.



Así lo anunció el presidente de la corporación, concejal Jaime Andrés Beltrán, quien rechazó que la administración municipal quiera imponer nuevos tributos a la ciudadanía, en el momento económico difícil que enfrenta el país.



“No vamos a aprobar ningún proyecto que afecte el bolsillo de los bumangueses, en esta iniciativa el alcalde Rodolfo Hernández, por ejemplo, quiere gravar a quienes ejercen profesiones liberales, como médicos, abogados, contadores y otros, con un 5 por ciento sobre todo contrato que firme en Bucaramanga”, explicó Beltrán.



El proyecto de acuerdo se encuentra apenas en la etapa de discusión en la Comisión de Hacienda del Concejo, pero su futuro es nulo porque todos los cabildantes, incluso los de la bancada minoritaria, que apoyan al alcalde, se oponen.



Secretaria de Hacienda responde



La responsable de presentar el proyecto ante el Concejo es la secretaria de Hacienda, Olga Chacón, quien asegura que no es cierto que la actualización del Estatuto Tributario plantee nuevos impuestos.



“Realmente el único impuesto que se cobraría por primera vez en Bucaramanga es el de los teléfonos, que hemos incluido con base en legislación vigente, pero no son ciertas las versiones, por ejemplo, de que estamos aumentando el impuesto de alumbrado, vienen los mismos tributos que ya se cobran”, dijo la jefe de la cartera de Hacienda local, en entrevista con BLU Radio.



Según la titular de Hacienda, impuestos incluidos en el proyecto como Publicidad Exterior Visual, Avisos y Tableros, Industria y Comercio y Predial, ya se están aplicando.



“El aumento solo se da en algunos casos del impuesto predial, que por ley el mínimo ya aumentó, pero son dos casos puntuales”, explicó.



Sobre el impuesto a las profesiones liberales, Chacón explicó que no se trata de una iniciativa de la alcaldía sino que “la reforma tributaria del 2016 grabó con industria y comercio las profesiones liberales, aumentado la base de contribuyentes que antes no pagaban”



Aclaró que municipio no tiene la facultad de crear impuestos, solo se acoge a las disposiciones nacionales de la DIAN.



