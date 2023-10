Condenan a 21 años de cárcel firmante de paz por asesinar a su vecino en Bucaramanga

Abel Gil Gutiérrez, un firmante del Acuerdo de Paz con las Farc, fue condenado a 21 años y tres meses de prisión por el asesinato de su vecino, Facundo Amado. El trágico incidente se desencadenó el 1 de mayo de este año en el asentamiento humano Gracia de Dios, al norte de Bucaramanga , como resultado de una disputa por la poda de algunos árboles ubicados justo en el lindero de sus viviendas.

Según Marisol Ramírez Rodríguez, directora de la Fiscalía seccional Santander , la pelea entre los vecinos escaló hasta que Gil Gutiérrez disparó a Facundo Amado, de 58 años, causándole la muerte. Sorprendentemente, el homicida contaba en el momento de los hechos con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Abel Gil Gutiérrez, quien en el pasado fue conocido como 'Julián Guevara' en el bloque Magdalena Medio de las Farc, se desmovilizó y se reincorporó a la sociedad civil hace siete años como parte del proceso de paz.

El incidente desencadenante de la tragedia ocurrió cuando Amado cortó árboles que, según los linderos, estaban en la propiedad de Gil Gutiérrez. Esto provocó una acalorada discusión entre ambos vecinos.

Cuando fue capturado Abel Gil argumentó que actuó en defensa propia, afirmando: "Yo no pensaba matarlo, lo hice por autoprotección. Desde que salí de las Farc juré que no volvería a huir de la justicia colombiana. Sí me toca irme a la cárcel, aceptaré lo que los jueces digan".

Tras 16 días de investigación, un juez de control de garantías emitió una orden de captura contra Gil Gutiérrez y le notificó la medida de aseguramiento en un centro carcelario por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

