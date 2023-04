Conductor de app casi mata a cuchillo a una pareja por el precio de la carrera en Bucaramanga

Una mujer agricultora de 58 años y su esposo fueron atacados brutalmente a cuchillo por parte de un conductor de un vehículo suscrito a una aplicación móvil, cuando al parecer, en un lugar oscuro tuvieron diferencias por el precio de la carrera. Ese hecho habría detonado la agresión del conductor que sacó un cuchillo y empezó a atacar a la pareja.

“Nosotros salimos de la finca a hacer nuestras diligencias, pero la moto de mi esposo se le varó y mi esposo decidió llamar a un carro por medio de una aplicación, eran como las 9:30 de la noche. Él aceptó primero llevarnos a la finca por 7 mil pesos, y la finca no es lejos de Bucaramanga, y justo antes de llegar al destino se detuvo y nos sacó del carro, yo le dije, si es por el dinero yo le doy más plata, pero él estaba ofendiéndonos”, relató la mujer agredida con varias cortaduras en varias partes de su cuerpo. La mujer pidió reserva de su nombre por protección.

El conductor del carro intentó regresar por donde había llegado cuando la pareja de esposos se había bajado, pero antes se llevó por delante a la señora y luego intentó apuñalar al esposo de la señora.

“Cuando iba a apuñar a mi esposo yo lo agarro por la camisa y como pude lo jaloné para que no lo fuera a agredir y entonces empezó a tirarme a mí, me tiró como tres navajazos, luego otras cuatro veces más, mientras yo le decía que me iba a matar y me le fui encima y la navaja se le cayó y una varilla que también tenía yo se la quité. En ese momento llegaron unas personas en una moto y en una camioneta y yo empecé a gritar que no me dejaran desangrar”, explicó la mujer que fue herida.

La mujer que recibió la peor parte de la agresión fue llevada al Hospital Universitario de Santander, HUS, donde recibió atención médica y se pudo recuperar mientras las autoridades buscan al conductor que atacó brutalmente a la pareja de agricultores en inmediaciones de Bucaramanga.

