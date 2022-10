Corte Suprema de Justicia califica el coqueteo como acoso sexual y laboral

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de la sentencia 648 de 2018, calificó el coqueteo que se presenta en las empresas como “una falta grave en el ámbito laboral”, pues este tipo de conductas pueden tipificarse como acoso sexual.

Esta decisión se desprende de un proceso judicial que inició en Bucaramanga, cuando el gerente de una empresa avícola de la región fue despedido por ser coqueto y “meloso” con sus empleadas, quienes lo denunciaron ante las directivas de la compañía.

En los hechos de la demanda, una de las mujeres afectadas por los actos de coqueteo de su superior relató las acciones que la motivaron a denunciar.

“Cada vez que nos veíamos me saludaba pasando la mano sobre el hombro y el brazo, sólo una vez en un evento de capacitación me pasó el dedo suavemente por la espalda y yo reaccioné volteando mi mirada y lo miré muy mal (...) en ese evento todos los compañeros me molestaban porque se dieron cuenta, diciendo que yo estaba ganada con el cucho”, aseguró.

La víctima también contó que en una ocasión el hombre, al parecer, le coqueteó por una falda que usaba.

"Fui a la planta ese día, yo estaba vestida de falda y antes de entrar verifiqué que no estuviera en la oficina, él pasó por donde yo estaba y me llamó y me dijo doctora cuando yo la llame no me diga doctor y se ve muy bonita en falda, el día que usted me conceda la cita yo la quiero ver en falda”. aseguró la trabajadora.

El exgerente decidió denunciar ante un juez de la capital santandereana a la empresa, alegando que su despido fue sin justa causa. El juez en primera instancia le dio la razón; la empresa apeló el fallo ante el Tribunal Administrativo de Santander, que le dio la razón al empleador.

Por eso el demandante a través de un recurso de casación llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados de la sala laboral rechazaron sus pretensiones.



Para Lucia Andrade Manjares, de la Fundación Mujer y Futuro, este fallo judicial “es histórico para las mujeres del país, porque en algún momento han sido acosadas con palabras melosas y coqueteos, por parte de sus jefes o superiores”.

