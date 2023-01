Cúcuta, sin transporte escolar fronterizo; se anuncian protestas

En Norte de Santander hay 24.000 estudiantes venezolanos, entre ellos más de 6.000 que residen en Ureña y San Antonio y que cruzan diariamente los puentes internacionales. Solo por el puente Francisco de Paula Santander pueden cruzar más de 2.000 menores diariamente, sin embargo, iniciaron sus jornadas académicas sin transporte escolar fronterizo.

Carlos Lozano es un colombiano que desde hace más de 20 años vive en Ureña, la frontera venezolana con Cúcuta. Él, con una planilla en mano sobre el puente internacional, va contabilizando cada uno de los estudiantes que asistirán a una de las 58 instituciones educativas donde estudian a estos menores extranjeros.

El listado en su mano cuenta por lo menos 500 pequeños que este martes cruzaron desde Venezuela hacia Colombia y esta es la matrícula de un solo colegio. Carlos explica que diariamente un padre de familia gasta un promedio de 12.000 pesos por niño.

“El transporte escolar no lo tenemos, somos mucho más de 2.000 los afectados por esta situación. El que menos gasta usa 12.000 pesos diarios y hay otros que deben invertir entre 18.000 y 22.000 pesos. Además de los que nos vemos afectados porque debemos acompañar a los niños más pequeños porque no se pueden enviar solos evidentemente”, narró a Blu Radio.

Comentó que el dolor de cabeza es aún mayor para los padres que tienen una familia numerosa.

“Hay gente que me llama y me dice, Carlos, yo tengo cuatro hijos, no sé qué hacer. Y es que a veces nos dicen que porque venimos d e Venezuela no podemos hacer reclamos”, reveló.

Alrededor de 6 millones de pesos recibe el transporte público cada día trasladando a estos estudiantes desde el puente internacional Francisco de Paula Santander hacia las instituciones educativas. Los padres no descartan realizar una protesta en las próximas horas para reclamar celeridad en la asignación de transporte escolar, explicó el vocero de la comunidad educativa.

Rosa Niño es la abuela de varios pequeños, quien explicó su situación.

"Nosotros aquí debemos pagar un taxi de 13.000 pesos para llevar a los niños, más los 13.000 de regreso. Son 26.000 diariamente que debemos pagar, ahora imagínese al mes cuanto nos sale. Esto, sin contar el costo del transporte internamente en territorio venezolano para trasladar a los niños desde sus hogares hasta el lado venezolano del puente internacional", afirmó.

Blu Radio conoció que actualmente esto depende de un proceso licitatorio que avanza para establecer cuál será la empresa responsable de transportar a los menores durante el 2023.

